Автомастерская в Николаеве переделывает легковые автомобили в военные машины: видео

В ремонт для подразделений Сил обороны здесь берут практически любые автомобили. В основном это полноприводные внедорожники от различных производителей, но есть и обычные "Жигули".

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Об одной из таких мастерских рассказали коллеги с телеканала "Суспільне Миколаїв" Светлана Клёсова и Александр Гордиенко.

Фото: Александр Гордиенко

Как и на большом ремонтном заводе, в мастерской Игоря осуществляется полный цикл перелицовки автомобилей в армейские версии. Правда, масштабы здесь значительно меньше заводских.

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Однако технологическая карта практически один в один, – начиная от дефектирования, разборки, сварочных работ и многое другое, заканчивая покраской. В день визита журналистов здесь завершали подготовку к отправке на фронт автомобиля Nissan.

У праворульной машины сняли оригинальный кузов и сварили простую, но практичную конструкцию. Обустроены четыре места и просторный кузов. Все сделано таким образом, чтобы до минимума уменьшить количество легковоспламеняющихся материалов. Даже кресла здесь жесткие, изготовлены из металла.

Разорванную пулями "девятку" также пригнали в ремонт – еще послужит. Старенький ВАЗ с дырками от обстрелов привезли из Белозерки. Также стоял автомобиль со срезанной крышей на начальной стадии работ.

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В автомастерской также продолжалось переоснащение легковушки Skoda – универсал превратили в пикап. По словам владельца мастерской Игоря, это уже 55-я машина, которую переделано, она поедет в 3-ю штурмовую бригаду. Машина предназначена для эвакуации и подвоза боекомплектов.

"Но мы делали уже много машин, устанавливали турели под установку пулемета, ПЗРК, прожекторов. Все, что нужно по заказу ребят, которые ее будут эксплуатировать", – рассказал владелец автомастерской.

Фото: Александр Гордиенко

Увидели корреспонденты и готовый продукт – по заказу военнослужащего Сергея "Феникс" в багги переделано ВАЗ 2109. Правда, от "девятки" остался только двигатель и часть базы.

Сиденья, колеса, каркас переделали. Сделали машину легче, конечно, без дверей, менее заметной и повысили ремонтопригодность.

"Ничего лишнего, ничего не мешает. В случае чего можно выпрыгнуть. Также подвоз боекомплектов, подвоз продуктов. И ее меньше видно, она не бросается в глаза, как другие машины", – говорит Сергей.

По словам владельца автомастерской, стоит подобное переоборудование одного борта от ста тысяч гривен. Деньги на такие работы по возможности находят сами военные совместно с волонтерами.

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Изготовление багги длится от одного до трех месяцев. Все зависит от состояния автомобиля-донора, наличия материалов и запчастей. Полностью переделывается механическая часть, изготавливается пространственная рама, увеличивается мощность, усиливается подвеска, ставятся новые колеса с большим вылетом.

Работы выполняются качественно, поскольку переданный в войска автомобиль должен работать как швейцарские часы – на передовой это залог жизни наших армейцев.