Мережі АЗС впроваджують методи зі зменшення контакту людей.

У зв’язку з поширенням коронавіру автозаправки залишаються серед тих стратегічних закладів торгівлі, які не зачиняються. Однак через скупчення людей на них вводять ряд обмежень, які мінімізують контакти.

На тих АЗС, в яких були впроваджені безготівкові та безконтактні розрахунки, сплатити за пальне та заправити машину можна, не виходячи з машини. Для цього зазвичай треба мати на смартфоні додаток мережі АЗС, в якому присутня ця функція (WOG, OKKO, Glusco). Також підходять мобільні додатки деяких банків (ПриватБанк, наприклад, працює з мережами АЗС “Укрнафта”, ANP). За цією схемою потрібно знайти в додатку АЗС, на яку під’їхав, вибрати номер колонки, кількість пального та оплатити.

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Якщо на АЗС немає заправника, треба самостійно вставити заправочний пістолет в бак. Для цього поблизу колонки, як правило, завжди є одноразові рукавички.

Схоже, невдовзі на українські заправки знову повернуться “радянські” будки з віконечками, в які через шухлядки передаватимуть гроші і чеки.

Ще один варіант зменшити контакт при заправці – використовувати безконтактні системи оплати Pay Pass (є на деяких банківських картках) або смартфоном. Хоча паперові гроші обробляються під час інкасації, нема впевненості, що щойно купюра не була в руках зараженої людини.

Для того, щоб співробітники АЗС мінімізували кількість контактів, вони працюють в захисних масках та рукавичках. Окрім того, у відкритих залах для операторів АЗС почали встановлювати захисні скляні екрани – як у аптеках. Про такі заходи уже оголосили на АЗС в Румунії, Литві та Україні (Shell, БРСМ-Нафта).

“Ми розмежували простір на АЗС, щоб клієнтам було простіше дотримуватися безпечної дистанції один від одного”, - говорять у столичній мережі АЗС KLO.

Оскільки більшість касових приміщень АЗС за останні роки перетворились на міні-кафе і навіть ресторани, довелось змінити і їх формат обслуговування. Кафе та ресторани в окремих приміщеннях зачинили, а в суміжних – відділили.

Ось як вирішили це питання на литовських АЗС: “Свіжою випічкою ми торгуємо тільки з закритих прилавків, клієнтів просимо надягати одноразові рукавички. Поруч з кавовими автоматами не буде одноразових стаканів та ложок, їх видаватимуть на прохання клієнта. АЗС і окремі їх зони ми дезінфікуємо не тільки під час роботи, але і закриваючи АЗС на 10-15 хвилин. Це будуть невеликі перерви на підтримку гігієни”, - говорить для “Нафторинка” гендиректор Circle K Lietuva Скірмантас Мачукас.

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