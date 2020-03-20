Сети АЗС внедряют методы по уменьшению контакта людей.

В связи с распространением коронавируса автозаправки остаются среди стратегических предприятий торговли, которые не закрываются. Однако из-за скопления людей на них вводят ряд ограничений, которые минимизируют контакты.

На тех АЗС, где были внедрены безналичные и бесконтактные расчеты, оплатить топливо и заправить машину можно, не выходя из машины. Для этого обычно нужно иметь на смартфоне приложение сети АЗС, в котором присутствует эта функция (WOG, OKKO, Glusco). Также подходят мобильные приложения некоторых банков (ПриватБанк, например, работает с сетями АЗС "Укрнафта", ANP). По этой схеме нужно найти в приложении АЗС, на которую подъехал, выбрать размещение колонки, количество горючего и оплатить.

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Если на АЗС форуме заправщика, надо самостоятельно вставить заправочный пистолет в бак. Для этого вблизи колонки, как правило, всегда есть одноразовые перчатки.

Похоже, вскоре на украинские заправки вернутся "советские" будки с окошками, в которые через ящички будут передавать деньги и чеки.

Еще один вариант уменьшить контакт при заправке – использовать бесконтактные системы оплаты Pay Pass (имеется в некоторых банковских карточках) или смартфоном. Хотя бумажные деньги обрабатываются при инкассации, нет уверенности, что только что купюра не была в руках зараженного человека.

Для того, чтобы сотрудники АЗС минимизировали количество контактов, они работают в защитных масках и перчатках. Кроме того, в открытых залах операторов АЗС начали устанавливать защитные стеклянные экраны – как в аптеках. О таких мерах уже объявили на АЗС в Румынии, Литве и Украине (Shell, БРСМ-Нафта).

"Мы разделили пространство на АЗС, чтобы клиентам было проще соблюдать безопасную дистанцию ​​друг от друга", – говорят в столичной сети АЗС KLO.

Поскольку большинство кассовых помещений АЗС за последние годы превратились в мини-кафе и даже рестораны, пришлось изменить и их формат обслуживания. Кафе и рестораны в отдельных помещениях закрыли, а в смежных – отделили.

Вот как решили этот вопрос на литовских АЗС: "Свежей выпечкой мы торгуем только с закрытых прилавков, клиентов просим надевать одноразовые перчатки. Рядом с кофейными автоматами НЕ БУДЕТ одноразовых стаканов и ложек, их будут выдавать по просьбе клиента. АЗС и отдельные их зоны мы дезинфицируем не только во время работы, но и закрывая АЗС на 10-15 минут. Это будут небольшие перерывы в поддержку гигиены", – говорит для "Нефтерынка" гендиректор Circle K Lietuva Скирмантас Мачукас.

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