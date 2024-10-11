На Житомирщині поставлять мобільне укриття біля сервісного центру МВС

Начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик відвідав Житомирщину, аби напрацювати рішення, які дозволять забезпечити роботу центрів під час повітряних тривог.

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Представник МВС разом з місцевими чиновниками обговорили можливість покращення матеріально-технічної бази сервісних центрів МВС, а також облаштування мобільних укриттів та покращення стану існуючих.

Коростенська міська рада виділила кошти платників податків на придбання модульного мобільного укриття. До кінця року його розмістять біля сервісного центру МВС № 1843 у Коростені. Це дасть можливість працівникам і відвідувачам у безпечних умовах чекати відбою повітряної тривоги, якщо вона застане їх під час надання послуг в установі.

Загалом в Україні функціонує 162 сервісних центри. З них 35 облаштовані укриттями, і лише 16 мають можливість надавати послуги в укритті.