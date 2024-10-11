На Житомирщине поставят мобильное укрытие возле сервисного центра МВД

Начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудик посетил Житомирскую область, чтобы наработать решения, которые позволят обеспечить работу центров во время воздушных тревог.

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Представитель МВД вместе с местными чиновниками обсудили возможность улучшения материально-технической базы сервисных центров МВД, а также обустройство мобильных укрытий и улучшение состояния существующих.

Коростенский городской совет выделил средства налогоплательщиков на приобретение модульного мобильного укрытия. До конца года его разместят возле сервисного центра МВД № 1843 в Коростене. Это позволит работникам и посетителям в безопасных условиях ждать отбоя воздушной тревоги, если она застанет их во время предоставления услуг в учреждении.

Всего в Украине функционирует 162 сервисных центра. Из них 35 обустроены укрытиями, и только 16 имеют возможность предоставлять услуги в укрытии.