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На Житомирщине поставят мобильное укрытие возле сервисного центра МВД

Сервисные центры МВД прекращают свою работу во время воздушных тревог. Лишь 10% таких учреждений расположены в укрытиях и продолжают предоставлять услуги когда раздается сирена.
Мобильное укрытие возле сервисного центра МВД поставят в Коростене - Auto24

ФОТО: Главный сервисный центр МВД|

Мобильное укрытие возле сервисного центра МВД

Евгений Гудущан
logo11 октября, 17:15
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Начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудик посетил Житомирскую область, чтобы наработать решения, которые позволят обеспечить работу центров во время воздушных тревог.

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Представитель МВД вместе с местными чиновниками обсудили возможность улучшения материально-технической базы сервисных центров МВД, а также обустройство мобильных укрытий и улучшение состояния существующих.

Коростенский городской совет выделил средства налогоплательщиков на приобретение модульного мобильного укрытия. До конца года его разместят возле сервисного центра МВД № 1843 в Коростене. Это позволит работникам и посетителям в безопасных условиях ждать отбоя воздушной тревоги, если она застанет их во время предоставления услуг в учреждении.

Всего в Украине функционирует 162 сервисных центра. Из них 35 обустроены укрытиями, и только 16 имеют возможность предоставлять услуги в укрытии.

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