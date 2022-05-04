Сполучення Київ – Житомир повністю відновлено по Варшавській трасі

Після звільнення Київщині та розмінування Укравтодор розпочав процес відновлення проїзду на важливих логістичних маршрутах регіону. На Варшавській трасі за час ведення бойових дій було зруйновано та пошкоджено три штучні споруди.

На сьогодні, по всім цим зруйнованим мостам забезпечено тимчасовий проїзд та відновлено сполучення Києва з Житомирщиною автомобільною дорогою М-07 Київ – Ковель – Ягодин.

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Відкрили рух мостом через річку Тетерів. Цей насипний міст з буту та щебенево-піщаної суміші, по краю мосту – встановлено бетонні блоки.