Сообщение Киев – Житомир полностью восстановлено по Варшавской трассе

После освобождения Киевской области и разминирования “Укравтодор” начал процесс возобновления проезда на важных логистических маршрутах региона. На Варшавской трассе за время ведения боевых действий были разрушены и повреждены три искусственных сооружения.

На сегодняшний день по всем этим разрушенным мостам обеспечен временный проезд и восстановлено сообщение Киева с Житомирской автомобильной дорогой М-07 Киев – Ковель – Ягодин.

Читайте также: В Киевской области возобновлены три переправы, разрушенные во время оккупации

Открыли движение по мосту через реку Тетерев. Этот насыпной мост из бута и щебеночно-песчаной смеси, по краю моста установлены бетонные блоки.