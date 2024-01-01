На зимові свята сервісні центри МВС працюватимуть без вихідних

Підписаний Зеленським указ про запровадження воєнного стану передбачає комендантську годину, заборону масових зібрань, та призупинення дії положень ст. 53, 67, 71 та 73 кодексу законів про працю, які регулюють питання вихідних днів.

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Таким чином офіційні та додаткові вихідні з нагоди свят та території України скасовуються. Це стосується таких свят як Різдво Христове та Новий рік. «На різдвяні та новорічні свята ми працюємо, як завжди: 5 днів на тиждень. З вівторка до пʼятниці - з 08:00 до 17:00, у суботу - до 15:45», - сказано у повідомленні головного сервісного центру МВС.

Талон на послугу можна отримати через онлайн-функціонал «Е-запис» або у терміналі, який знаходиться безпосередньо у сервісних центрах МВС.