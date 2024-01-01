На зимние праздники сервисные центры МВД будут работать без выходных

Подписанный Зеленским указ о введении военного положения предусматривает комендантский час, запрет массовых собраний, и приостановление действия положений ст. 53, 67, 71 и 73 кодекса законов о труде, которые регулируют вопросы выходных дней.

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Таким образом официальные и дополнительные выходные по случаю праздников и территории Украины отменяются. Это касается таких праздников как Рождество Христово и Новый год. "На рождественские и новогодние праздники мы работаем, как всегда: 5 дней в неделю. Со вторника по пятницу - с 08:00 до 17:00, в субботу - до 15:45", - сказано в сообщении главного сервисного центра МВД.

Талон на услугу можно получить через онлайн-функционал "Е-запись" или в терминале, который находится непосредственно в сервисных центрах МВД.