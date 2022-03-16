Наказом МВС встановлено новий порядок видачі та отримання довідок про ДТП.

Отримати довідку про ДТП зможуть страхові компанії або регулятор ринку автострахування (МСТБУ).

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МВС наказом від 10.01.2022 № 4 затвердило:

Порядок видачі довідки про дорожньо-транспортну пригоду;

форму довідки про дорожньо-транспортну пригоду.

Довідка про ДТП видається страховику або Моторному (транспортному) страховому бюро України на підставі їхніх запитів до уповноваженого підрозділу Національної поліції, у межах території обслуговування якого сталася ДТП.

Довідка про ДТП видається безоплатно у строк, який не може перевищувати 30 днів з дня надходження запиту страховика або МТСБУ.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 28 лютого 2022 р. за № 266/37602 та набрав чинності 15 березня 2022 року.