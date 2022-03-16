Наказом МВС встановлено новий порядок видачі та отримання довідок про ДТП.
Отримати довідку про ДТП зможуть страхові компанії або регулятор ринку автострахування (МСТБУ).
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МВС наказом від 10.01.2022 № 4 затвердило:
- Порядок видачі довідки про дорожньо-транспортну пригоду;
- форму довідки про дорожньо-транспортну пригоду.
Довідка про ДТП видається страховику або Моторному (транспортному) страховому бюро України на підставі їхніх запитів до уповноваженого підрозділу Національної поліції, у межах території обслуговування якого сталася ДТП.
Довідка про ДТП видається безоплатно у строк, який не може перевищувати 30 днів з дня надходження запиту страховика або МТСБУ.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 28 лютого 2022 р. за № 266/37602 та набрав чинності 15 березня 2022 року.