Приказом МВД установлен новый порядок выдачи и получения справок о ДТП.

Получить справку о ДТП могут страховые компании или регулятор рынка автострахования (МСТБУ).

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МВД приказом от 10.01.2022 № 4 утвердило:

порядок выдачи справки о дорожно-транспортном происшествии;

форму справки о ДТП.

Справка о ДТП выдается страховщику или Моторному (транспортному) страховому бюро Украины на основании их запросов в уполномоченное подразделение Национальной полиции, в пределах территории обслуживания которого произошло ДТП.

Справка о ДТП выдается бесплатно в срок, который не может превышать 30 дней со дня поступления запроса страховщика или МТСБУ.

Приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции 28 февраля 2022 г. под № 266/37602 и вступил в силу 15 марта 2022 года.