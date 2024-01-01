Техогляд авто подорожчав та буде проводитись по-новому

З 19 травня 2025 року в Україні вступили у дію нові правила проведення обов’язкового технічного контролю (ОТК) транспортних засобів. Відповідні зміни затверджені постановою Кабінету Міністрів №286 від 4 березня 2025 року. Про це пише wah.ua.

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Відео та фотофіксація

Найгучніша новація — це повне повернення обов’язкової відеофіксації процесу техогляду. Якщо раніше під час дії воєнного стану та пів року після нього відеофіксація не проводилась, то тепер вона обов’язкова завжди. Жодних поблажок. Уся процедура ОТК має бути записана на відео — від першої хвилини до останньої.

Щодо фотозйомки — тут теж нові вимоги. Якщо раніше достатньо було зробити знімки передньої та однієї бокової частини авто, то тепер регламент передбачає фотографування з усіх чотирьох сторін — з обов’язковим включенням габаритів, контурних вогнів, фар, протитуманок та аварійної сигналізації. Особлива увага приділяється світловим приладам — усі вони мають бути чітко зафіксовані на фото під час їхньої перевірки.

Панель приладів, тахографи та деталі

Ще одне нововведення — можливість фотографувати не лише одометр, а й тахограф, якщо транспортний засіб ним обладнаний. Ба більше, в такому випадку обов’язково додаються знімки ввімкненого тахографа та таблички перевірки його адаптації.

Для навчальних автомобілів спрощено опис: тепер не потрібно вказувати кожен елемент управління окремо — достатньо загальної фіксації всіх додаткових педалей та дзеркал для інструктора.

Автобуси

Щодо автобусів категорій М2 і М3 вимоги не змінилися — як і раніше, необхідно фіксувати салон із сидіннями для пасажирів (без місця водія). Але з’явилася нова опція: за вимогою замовника передбачена додаткова перевірка автобусів, які планується використовувати на маршрутах загального користування — міських, приміських, міжміських та міжнародних.

Якість фото: максимальна деталізація

Одним із ключових моментів стало посилення вимог до якості фотознімків. Відтепер:

зображення мають бути чіткими, з хорошим освітленням;

заборонено будь-яке редагування фото;

транспортний засіб має займати не менше 70% кадру;

дата фіксації повинна автоматично генеруватися пристроєм та відповідати даті протоколу ОТК.

Що скасували

Цікавим фактом є також перелік вимог, які більше не діють. Відтепер не потрібно:

фіксувати результати гальмівних випробувань на стенді;

фотографувати вміст СО, СН та димність у вихлопі;

друкувати фото на звороті протоколу.

Зростання цін неминуче

Разом із технічними змінами, з 1 червня 2025 року зросла й вартість ОТК. І подекуди — суттєво. Наприклад:

для легкових і вантажних авто до 3,5 тон вартість зросте з 1050 до 1700 грн;

для автобусів та вантажівок понад 3,5 тон — з 1500 до 2300 грн;

для причепів і мотоциклів — зростання до 2300 грн залежно від категорії.

Окремо подорожчає й послуга внесення відмітки МСТО (міжнародного сертифіката техогляду) — з 300 до 500 грн.

Тахографи

Зростуть ціни і на послуги, пов’язані з тахографами. Наприклад, перевірка й адаптація цифрових тахографів коштуватиме вже 1600 грн (проти попередніх 1200). Зчитування даних з карток водія — 150 грн (було 100), а зчитування з самих тахографів — 300 грн (було 250).

Техогляд став дорожче

Усі перелічені нововведення свідчать про одне: техогляд в Україні стає жорсткішим, регламентованим і дорожчим. Більше техніки, більше процедур, більше часу — і, відповідно, більше витрат.