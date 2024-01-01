Техосмотр автомобилей подорожал и буде проходить по-новому

С 19 мая 2025 года в Украине вступили в действие новые правила проведения обязательного технического контроля (ОТК) транспортных средств. Соответствующие изменения утверждены постановлением Кабинета Министров №286 от 4 марта 2025 года. Об этом пишет wah.ua.

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Видео и фотофиксация

Самая громкая новация - это полное возвращение обязательной видеофиксации процесса техосмотра. Если раньше во время действия военного положения и полгода после него видеофиксация не проводилась, то теперь она обязательна всегда. Никаких поблажек. Вся процедура ОТК должна быть записана на видео - от первой минуты до последней.

По фотосъемке - здесь тоже новые требования. Если раньше достаточно было сделать снимки передней и одной боковой части авто, то теперь регламент предусматривает фотографирование со всех четырех сторон - с обязательным включением габаритов, контурных огней, фар, противотуманок и аварийной сигнализации. Особое внимание уделяется световым приборам - все они должны быть четко зафиксированы на фото во время их проверки.

Панель приборов, тахографы и детали

Еще одно нововведение - возможность фотографировать не только одометр, но и тахограф, если транспортное средство им оборудовано. Более того, в таком случае обязательно добавляются снимки включенного тахографа и таблички проверки его адаптации.

Для учебных автомобилей упрощено описание: теперь не нужно указывать каждый элемент управления отдельно - достаточно общей фиксации всех дополнительных педалей и зеркал для инструктора.

Автобусы

По автобусам категорий М2 и М3 требования не изменились - по-прежнему, необходимо фиксировать салон с сиденьями для пассажиров (без места водителя). Но появилась новая опция: по требованию заказчика предусмотрена дополнительная проверка автобусов, которые планируется использовать на маршрутах общего пользования - городских, пригородных, междугородных и международных.

Качество фото: максимальная детализация

Одним из ключевых моментов стало ужесточение требований к качеству фотоснимков. Отныне:

изображения должны быть четкими, с хорошим освещением с хорошим освещением;

запрещено любое редактирование фото;

транспортное средство должно занимать не менее 70% кадра;

дата фиксации должна автоматически генерироваться устройством и соответствовать дате протокола ОТК.

Что отменили

Интересным фактом является также перечень требований, которые больше не действуют. Отныне не требуется:

фиксировать результаты тормозных испытаний на стенде;

фотографировать содержание СО, СН и дымность в выхлопе и дымность в выхлопе;

печатать фото на обороте протокола.

Рост цен неизбежен

Вместе с техническими изменениями, с 1 июня 2025 года выросла и стоимость ОТК. И кое-где - существенно. Например:

для легковых и грузовых авто до 3,5 тонн стоимость вырастет с 1050 до 1700 грн;

для автобусов и грузовиков более 3,5 тонн - с 1500 до 2300 грн;

для прицепов и мотоциклов - рост до 2300 грн в зависимости от категории.

Отдельно подорожает и услуга внесения отметки МСТО (международного сертификата техосмотра) - с 300 до 500 грн.

Тахографы

Вырастут цены и на услуги, связанные с тахографами. Например, проверка и адаптация цифровых тахографов будет стоить уже 1600 грн (против предыдущих 1200). Считывание данных с карточек водителя - 150 грн (было 100), а считывание с самих тахографов - 300 грн (было 250).

Техосмотр стал дороже

Все перечисленные нововведения свидетельствуют об одном: техосмотр в Украине становится жестче, регламентированным и дороже. Больше техники, больше процедур, больше времени - и, соответственно, больше затрат.