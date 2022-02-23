Сьогодні РНБО ухвалила рішення про запровадження надзвичайного стану на всій території України.

Низка обмежень буде стосуватися усієї території держави, включаючи столицю.

Верховна Рада має ухвалити рішення щодо запровадження надзвичайного стану протягом 48 годин. Парламент планує розглянути це рішення сьогодні.

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Якщо таке рішення буде ухвалене і вступить в дію, що це означає?

Згідно з законом України “Про правовий режим надзвичайного стану” відбувається:

встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування по території, де вводиться надзвичайний стан;

обмеження руху транспортних засобів та їх огляд;

посилення охорони громадського порядку та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;

заборона проведення масових заходів, страйків;

примусове відчуження або вилучення майна у юридичних і фізичних осіб.

Окрім того, можливе введення додаткових заходів. Наприклад, комендантську годину на територіях областей та міст поки що не запроваджуватимуть, до ухвалення окремого рішення. Також можливі проведення особистого огляду, огляду речей, транспортних засобів, багажу і вантажів, заборона користування зброєю та її вилучення.

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Надзвичайний стан можуть запровадити максимум на 30 днів, з можливим продовженням ще на 30 днів.

Всі необхідні рішення та заходи щодо впровадження надзвичайного стану ухвалюватимуть оперативні штаби міст та областей. Всю інформацію чиновники будуть оприлюднювати на офіційних ресурсах.