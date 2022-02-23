Сегодня СНБО принял решение о введении чрезвычайного положения на всей территории Украины.

Ряд ограничений будет касаться всей территории государства включая столицу. Согласно законодательству Украины, Верховная Рада должна принять решение о введении чрезвычайного положения в течение 48 часов. Парламент планирует рассмотреть это решение сегодня.

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Если такое решение будет принято и вступит в силу, что это значит?

Согласно закону Украины "О правовом режиме чрезвычайного положения" происходит:

особый режим въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения по территории, где вводится чрезвычайное положение;

ограничение движения транспортных средств и их досмотр;

усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства;

запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок;

принудительное отчуждение или изъятие имущества у юридических и физических лиц.

Кроме того, возможно введение дополнительных мер. Например, комендантский час на территориях областей и городов пока не будут вводить до принятия отдельного решения. Также возможны проведение личного досмотра, досмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, запрет пользования оружием и его изъятие.

Напомним, где прятать оружие в автомобиле

Чрезвычайное состояние может быть введено максимум на 30 дней, с возможным продлением еще на 30 дней.

Все необходимые решения и меры по внедрению чрезвычайного положения будут приниматься оперативным штабом городов и областей. Всю информацию чиновники будут обнародовать на официальных ресурсах.