Государственная пограничная служба Украины объявила о введении дополнительных ограничений передвижения и пребывания у украинских границ.

В районах, граничащих с РФ, Беларусью, оккупированной территорией Украины и прилегающих к морскому побережью вводятся дополнительные временные режимные ограничения.

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Среди ограничений:

пребывание в приграничье в ночное время

выход любых плавсредств из пунктов базирования

движение транспорта (кроме военного, силовых структур, агротехники) по дорогам, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и ведут к государственной границе.

Также режимные меры введены в отношении пребывания иностранцев в пограничной полосе, использования радиостанций, полетов легкомоторных и беспилотных летальных аппаратов, видео-, кино-, фотосъемки личного состава и объектов Госпогранслужбы Украины, и передвижения по берегу или льду пограничных водоемов.