Эксперты рынка прогнозируют возможные перебои с поставками автомобильного газа, которые могут начаться в марте. Это повлияет на цену горючего на АЗС.

Импорт автогаза за 20 дней февраля 2022 г. составил 71,2 тыс. т, что на 2,53 тыс. т, или на 4% больше, чем за аналогичный период января. Об этом сообщает Консалтинговая Группа "А-95".

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Крупнейшей страной-поставщиком остается Казахстан. Тенгизшевройл выгрузил на адрес украинских клиентов 25,2 тыс. т за отчетный период. Другим производителям российские регуляторы не согласовывают транзитные маршруты. "Сам же ТШО грузит только TERM'ы, спотовые объемы россияне также не согласовывают. На март предлагают объем "Спектр Трейдинг". Кто знает, может, что-то изменится", — предположил поставщик крупной компании-импортера.

Одним из крупных поставщиков остается Россия. За отчетный период отгрузки производителей РФ в Украину выросли на 3,3 тыс. т, до 23,4 тыс. т. Наибольший объем – за "Лукойлом", который активизировал поставки после трудностей с подвижным составом. Украинские покупатели "Лукойла" сообщают, что в феврале планируется выгрузка всего объема (около 13,5 тыс. т).

Несколько активизировала поставки "Роснефть", однако темпы по-прежнему отстают от плановых.

Поставки спотовых объемов из РФ за отчетный период составили 8,7 тыс. т, что на 1,5 тыс. больше январского. Крупнейший спотовый поставщик в феврале – сургутский ЗСК "Газпрома". 21 февраля стало известно, что транспортно-экспедиторская компания "Газпромтранс" приостанавливает прием заявок на поставку СУГ в железнодорожных цистернах на станции "Укрзализныци" "в связи с обострением ситуации в Украине". Соответствующее письмо компании появилось в трейдерской среде.

По словам украинских трейдеров, из-за запрета "Газпром" приостановил прием заявок на сургутский ресурс на март. В то же время в компании сообщили, что февральские объемы будут выгружены в полном объеме.

Источник в одном из крупных российских поставщиков сообщил, что в РФ серьезно выросли сроки доставки грузов по железной дороге: "Если раньше к границе вагоны шли 2 – 3 дня, то сейчас — неделя. Это касается не только газа, но и светлых нефтепродуктов".

Сложности на РЖД также затронули "Белоруснефть". Клиенты компании сообщают, что до конца этой недели отгрузок не будет. По словам источника enkorr в компании, сбой вызван срывом сроков поставки ШФЛУ на завод. "Ничего экстраординарного – такие сбои регулярны, текущая задержка", – сообщил источник.

Трейдеры не ожидают, что новости о "Газпромтрансе" и Речице дестабилизируют рынок, однако прогнозируют рост цены в стране. "Наполнение сейчас достаточно, рынок в балансе. Если в марте реально срежется Сургут, это прибавит к цене, но трагедии не будет", – считает крупный поставщик.