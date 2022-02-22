Експерти ринку вбачають можливі перебої з поставками автомобільного газу, які можуть початись у березні. Це вплине на ціну пального на АЗС.

Імпорт автогазу за 20 днів лютого 2022 р. склав 71,2 тис. т, що на 2,53 тис. т, або на 4% більше, ніж за аналогічний період січня. Про це повідомляє Консалтингова група "А-95".

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Найбільшою країною-постачальником залишається Казахстан. "Тенгизшевройл" вивантажив на адресу українських клієнтів 25,2 тис. т за звітний період. Іншим виробникам російські регулятори не узгоджують транзитні маршрути. "Сам же ТШО вантажить лише TERM'и, спотові обсяги росіяни також не узгоджують. На березень пропонують обсяг "Спектр Трейдинг". Хтозна’, може, щось зміниться", — припустив постачальник великої компанії-імпортера.

Одним із найбільших постачальників залишається Росія. За звітний період відвантаження виробників РФ в Україну зросли на 3,3 тис. т, до 23,4 тис. т. Найбільший обсяг – за "Лукойлом", який активізував постачання після труднощів із рухомим складом. Українські покупці "Лукойлу" повідомляють, що у лютому планується вивантаження всього обсягу (близько 13,5 тис. т).

Дещо активізувала постачання "Роснафта", проте темпи, як і раніше, відстають від планових.

Постачання спотових обсягів з РФ за звітний період склали 8,7 тис. т, що на 1,5 тис. більше за січневі. Найбільший спотовий постачальник у лютому – сургутський ЗСК "Газпрому". 21 лютого стало відомо, що транспортно-експедиторська компанія "Газпромтранс" призупиняє прийом заявок на постачання СВГ у залізничних цистернах на станції "Укрзалізниці" "у зв'язку із загостренням ситуації в Україні". Відповідний лист компанії з'явився у трейдерському середовищі.

За словами українських трейдерів, через заборону "Газпром" призупинив прийом заявок на сургутський ресурс на березень. Водночас у компанії повідомили, що лютневі обсяги будуть вивантажені у повному обсязі.

Джерело в одному з великих російських постачальників повідомило, що в РФ серйозно зросли терміни доставки вантажів залізницею: "Якщо раніше до кордону вагони йшли 2-3 дні, то зараз — тиждень. Це стосується не лише газу, а й світлих нафтопродуктів".

Складнощі на РЗ також зачепили "Білоруснафту". Клієнти компанії повідомляють, що до кінця цього тижня відвантажень не буде. За словами джерела enkorr у компанії, збій викликано зривом термінів постачання ШФЛВ на завод. "Нічого екстраординарного – такі збої регулярні, поточна затримка", – повідомило джерело.

Трейдери не очікують, що новини про "Газпромтранс" і Речицю дестабілізують ринок, проте прогнозують зростання ціни в країні. "Наповнення зараз достатнє, ринок у балансі. Якщо в березні реально зріжеться Сургут, це додасть до ціни, але трагедії не буде", — вважає великий постачальник.