Київська міська державна адміністрація та Група "Нафтогаз" уклали Меморандум про взаємодію та співпрацю щодо створення та розвитку інфраструктури для електричних автомобілів.

Сторони домовились про об’єднання зусиль у популяризації електрокарів та створення відповідної інфраструктури для їх підзарядки у місті Києві. Група “Нафтогаз” планує відкрити щонайменше 50 електричних зарядних станцій в столиці, забезпечивши можливість зарядки електрокарів у всіх районах міста.

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“Київ вітає ініціативи, покликані покращити екологічну безпеку міста та продовжує втілювати масштабні проекти в цьому напрямі. Використання відновлювальних джерел енергії завдяки збільшенню кількості зарядних станцій для електрокарів сприятимуть зменшенню викидів шкідливих газів від автомобільного транспорту, а отже – поліпшенню стану атмосферного повітря у Києві, що є одним із пріоритетних напрямів розвитку міста”, – зауважив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Зарядна станція, яку встановили в рамках Меморандуму, вже працює на Бессарабській площі у центрі столиці. Там облаштували чотири паркомісця із зарядним комплексом типу EUA-2, що підходить для основних видів електромобілів світових брендів. Середній час зарядки одного автомобіля – до 2,5 години. Розрахуватися водії можуть банківською карткою за допомогою спеціального додатку на мобільному телефоні.