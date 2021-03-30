Киевская городская государственная администрация и Группа "Нафтогаз" заключили Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве по созданию и развитию инфраструктуры для электрических автомобилей.

Стороны договорились об объединении усилий в популяризации электрокаров и создании соответствующей инфраструктуры для их подзарядки в Киеве. Группа "Нафтогаз" планирует открыть не менее 50 электрических зарядных станций в столице, обеспечив возможность зарядки электрокаров во всех районах города.

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"Киев приветствует инициативы, призванные улучшить экологическую безопасность города и продолжает воплощать масштабные проекты в этом направлении. Использование возобновляемых источников энергии благодаря увеличению количества зарядных станций для электрокаров будут способствовать уменьшению выбросов вредных газов от автомобильного транспорта, а значит – улучшению состояния атмосферного воздуха в Киеве, что является одним из приоритетных направлений развития города", – отметил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Зарядная станция, которую установили в рамках Меморандума, уже работает на Бессарабской площади в центре столицы. Там обустроили четыре паркоместа с зарядным комплексом типа EUA-2, который подходит для основных видов электромобилей мировых брендов. Среднее время зарядки одного автомобиля – до 2,5 часа. Рассчитаться водители могут банковской картой с помощью специального приложения на мобильном телефоне.