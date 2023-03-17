НАУ пропонує запровадити 50% мита на пальне невідомого походження та кримінальну відповідальність для посадовців, які сприяли імпорту російського пального.

Нафтогазова Асоціація України (НАУ) закликала Прем’єр міністра України Дениса Шмигаля заборонити імпорт нафтопродуктів російського походження та запровадити кримінальну відповідальність щодо посадовців, які сприяли або допустили ввезення на митну територію України російського пального. Про це йдеться у офіційному листі-зверненні НАУ до Прем’єра.

До речі в Україну досі возять російське пальне

Нафтогазова Асоціація висловила серйозне занепокоєння загрозою стабільності українського ринку пального, що створюється збільшенням імпорту автогазу та дизпалива невизначеного (ймовірно, російського) походження. Адже це призведе до знищення диверсифікованої системи постачань моторних палив та підриву енергетичної безпеки країни.

Війна росії проти України призвела до побудови повністю нового ринку пального з заміною російських та білоруських нафтопродуктів поставками з Європи та низки інших країн. Цей новий ринок був побудований за лічені тижні під час постійних обстрілів, неналагодженої логістики та неготовності європейського ринку до настільки високого попиту. Ринок побудований завдяки злагодженій роботі наших громадян, стійкості українського бізнесу та допомозі європейських партнерів.

Однак російське пальне знову загрожує стабільності українського ринку. За оцінками Консалтингової Агенції «А-95», частка постачань автогазу, з ознаками вмісту російського ресурсу, вже перевищила 50% загальних обсягів імпорту за рахунок цінового демпінгу. Це економічно унеможливлює імпорт неросійського автогазу, що вже призвело до критичного скорочення його постачань.

Аналогічні процеси відбуваються й на ринку дизельного пального (ДП). Потік ресурсу сумнівного походження активізувався після 5 лютого, коли набуло чинності європейське ембарго на імпорт російських нафтопродуктів. Дисконти на російське пальне сягають $200/т, або 25% від альтернативних варіантів, що спонукає багато несумлінних трейдерів шукати шляхи для його постачання в Україну.

НАУ пропонує вжити комплексних заходів для забезпечення енергетичної безпеки країни, а саме:

заборонити імпорт нафтопродуктів російського походження в Україну шляхом внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України №1147 від 30 грудня 2015 р.;

у разі неможливості достовірно встановити країну походження товарів (відсутність належним чином оформленого сертифікату про походження товарів), такі товари випускаються у вільний обіг на митній території України за умови сплати спеціального мита у розмірі 50% вартості товару;

запровадити кримінальну відповідальність стосовно посадових осіб органів влади, які сприяли або допустили ввезення на митну територію України товарів, що походять з російської федерації.

З початком російського вторгнення український Уряд та оператори паливного ринку спільними зусиллями зробили неможливе – оперативно розвернули ринок нафтопродуктів на 180 градусів та повністю позбулись поставок пального з країни-агресора. Україна не може собі дозволити втратити цей здобуток.

Довідка про НАУ

Нафтогазова Асоціація України — галузеве об’єднання, що представляє інтереси найбільших гравців нафтогазового ринку. До складу Асоціації входять найбільші оптові, роздрібні, добувні, переробні підприємства, що представляють національний, міжнародний, приватний і державний бізнес, серед них: WOG, ОККО, Shell, AMIC Україна, SOCAR, KLO, UPG, Паралель, Укргазвидобування. Асоціація бере активну участь у розвитку законодавчої бази країни, моніторингу та вирішенні проблемних питань галузі, активно взаємодіє з органами державної влади, приватними й державними підприємствами, галузевими та споживчими об’єднаннями, консалтинговими агентствами та ЗМІ з метою впровадження і дотримання європейських стандартів якості послуг на ринку, а також захисту інтересів учасників Асоціації.