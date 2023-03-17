НАУ предлагает ввести 50% пошлины на горючее неизвестного происхождения и уголовную ответственность для чиновников, способствовавших импорту российского горючего.

Нефтегазовая Ассоциация Украины (НАУ) призвала Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля запретить импорт нефтепродуктов российского происхождения и ввести уголовную ответственность в отношении чиновников, способствовавших или допустивших ввоз на таможенную территорию Украины российского горючего. Об этом говорится в официальном письме-обращении НАУ к Премьеру.

Кстати говоря в Украину до сих пор возят российское горючее

Нефтегазовая Ассоциация выразила серьезную обеспокоенность угрозой стабильности украинского рынка горючего, создаваемого увеличением импорта автогаза и дизтоплива неопределенного (вероятно, российского) происхождения. Это может привести к уничтожению диверсифицированной системы поставок моторных топлив и подрыву энергетической безопасности страны.

Война России против Украины привела к построению полностью нового рынка горючего с заменой российских и белорусских нефтепродуктов поставками из Европы и ряда других стран. Этот новый рынок был построен в считанные недели во время постоянных обстрелов, неналаженной логистики и неготовности европейского рынка к столь высокому спросу. Рынок построен благодаря слаженной работе наших граждан, устойчивости украинского бизнеса и помощи европейских партнеров.

Однако российское горючее снова угрожает стабильности украинского рынка. По оценкам Консалтингового Агентства А-95, доля поставок автогаза, с признаками содержания российского ресурса, уже превысила 50% общих объемов импорта за счет ценового демпинга. Это экономически делает невозможным импорт нероссийского автогаза, что уже привело к критическому сокращению его поставок.

Аналогичные процессы происходят и на рынке дизельного горючего (ДТ). Поток ресурса сомнительного происхождения активизировался после 5 февраля, когда вступило в силу европейское эмбарго на импорт российских нефтепродуктов. Дисконты на российское горючее достигают $200/т, или 25% от альтернативных вариантов, что побуждает многих недобросовестных трейдеров искать пути для его поставки в Украину.

НАУ предлагает принять комплексные меры для обеспечения энергетической безопасности страны, а именно:

запретить импорт нефтепродуктов российского происхождения в Украину путем внесения изменений в постановление Кабинета Министров Украины №1147 от 30 декабря 2015 г.;

в случае невозможности достоверно установить страну происхождения товаров (отсутствие должным образом оформленного сертификата о происхождении товаров), такие товары выпускаются в свободное обращение на таможенной территории Украины при уплате специальной пошлины в размере 50% стоимости товара;

ввести уголовную ответственность в отношении должностных лиц органов власти, способствовавших или допустивших ввоз на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из российской федерации.

С началом российского вторжения украинское правительство и операторы топливного рынка совместными усилиями сделали невозможное – оперативно развернули рынок нефтепродуктов на 180 градусов и полностью отказались от поставок горючего из страны-агрессора. Украина не может себе позволить потерять это достижение.

Справка о НАУ

Нефтегазовая Ассоциация Украины – отраслевое объединение, представляющее интересы крупнейших игроков нефтегазового рынка. В состав Ассоциации входят крупнейшие оптовые, розничные, добывающие, перерабатывающие предприятия, представляющие национальный, международный, частный и государственный бизнес, среди них: WOG, ОККО, Shell, AMIC Украина, SOCAR, KLO, UPG, Параллель, Укргаздобыча. Ассоциация активно участвует в развитии законодательной базы страны, мониторинге и решении проблемных вопросов отрасли, активно взаимодействует с органами государственной власти, частными и государственными предприятиями, отраслевыми и потребительскими объединениями, консалтинговыми агентствами и СМИ с целью внедрения и соблюдения европейских стандартов качества услуг на рынке, а также защита интересов участников Ассоциации.