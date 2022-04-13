Україні передано обладнання для фіксації військових злочинів на суму 4 000 000 доларів.

Benish GPS, один з лідерів ринку IoT технологій, спільно з Axon, американською компанією, що займається виробництвом високотехнологічного обладнання для сфери безпеки передали Міністерству внутрішніх справ України спецобладнання (нагрудні відеореєстратори) загальною вартістю 4 млн доларів.

Обладнання дасть змогу українським правоохоронцям ефективно збирати і оцифровувати докази воєнних злочинів.

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Обладнання, яке отримало МВС, вважається одними з найкращих зразків у своїй галузі. Його будуть використовувати слідчі та криміналісти для фіксації наслідків воєнних злочинів, а дані передаватимуться в єдиний архів історичної пам'яті про агресію Росії проти України.

AXON та Benish GPS закликають міжнародні компанії доєднатися до допомоги Україні у цей непростий час.