Украине передано оборудование для фиксации военных преступлений на сумму 4 000 000 долларов.

Benish GPS, один из лидеров рынка IoT технологий, совместно с Axon, американской компанией, занимающейся производством высокотехнологичного оборудования для сферы безопасности, передали Министерству внутренних дел Украины спецоборудование (нагрудные видеорегистраторы) общей стоимостью 4 млн долларов.

Оборудование позволит украинским правоохранителям эффективно собирать и оцифровывать доказательства военных преступлений.

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