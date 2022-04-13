Украине передано оборудование для фиксации военных преступлений на сумму 4 000 000 долларов.
Benish GPS, один из лидеров рынка IoT технологий, совместно с Axon, американской компанией, занимающейся производством высокотехнологичного оборудования для сферы безопасности, передали Министерству внутренних дел Украины спецоборудование (нагрудные видеорегистраторы) общей стоимостью 4 млн долларов.
Оборудование позволит украинским правоохранителям эффективно собирать и оцифровывать доказательства военных преступлений.
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Оборудование, полученное МВД, считается одним из лучших образцов в своей отрасли. Его будут использовать следователи и криминалисты для фиксации последствий военных преступлений, а данные будут передаваться в единый архив исторической памяти об агрессии России против Украины.
AXON и Benish GPS призывают международные компании присоединиться к помощи Украине в это непростое время.