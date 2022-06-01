Кілька телеграм-ботів інформують автомобілістів про наявність пального на деяких мережевих АЗС.

Нестача пального на АЗС змушує водіїв втрачати час на пошуки заправок з пальним та простоювання у чергах. Щоб зменшити ці незручності, розробники чат-ботів спробували полегшити життя автомобілістам. Для цього вони розробили чат-боти, які на основі запитів автомобілістів відслідковують наявність пального на заправках.

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Спеціальний бот бере інформацію з відкритих джерел стосовно наявності пального у найбільших мережах на конкретних заправках. Потім бот обробляє цю інформацію і видаю користувачу тільки ту, яку йому потрібно.

Для того, щоб розпочати роботу з ботом необхідно за допомогою підказок обрати область, район, місто пошуку та тип пального – бензин, газ або дизель.

Обрані параметри можна зберегти для наступного пошуку, отримання оновлень і нотифікацій. Додатково бот дає посилання на мапу з локацією обраної станції з пальним.

Наявні чат-боти для меседжера Телеграм:

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