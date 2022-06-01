Несколько телеграм-ботов информируют автомобилистов о наличии топлива на некоторых сетевых АЗС.

Нехватка топлива на АЗС вынуждает водителей терять время на поиски заправок с топливом и простои в очередях. Чтобы снизить эти неудобства, разработчики чат-ботов попытались облегчить жизнь автомобилистам. Для этого они разработали чат-боты, которые на основе запросов автомобилистов отслеживают наличие топлива на заправках.

Также интересно как узнать наличие топлива на АЗС

Специальный бот берет информацию из открытых источников о наличии топлива в крупнейших сетях на конкретных заправках. Затем бот обрабатывает данную информацию и выдает пользователю только ту, которая ему нужна.

Для того чтобы начать работу с ботом, необходимо с помощью подсказок выбрать область, район, город поиска и тип топлива – бензин, газ или дизель.

Выбранные параметры можно сохранить для поиска, получения обновлений и нотификаций. Дополнительно бот дает ссылку на карту с локацией выбранной станции с топливом.

Имеющиеся чат-боты для месседжера Телеграм:

EVNE Energy

PetrolAlertUA