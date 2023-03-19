Список автомобілів, які завоювали найвищі п'ять зірок за програмою випробувань європейської організації безпеки дорожнього руху Euro NCAP.
Європейська організація безпеки дорожнього руху Euro NCAP проводить краш-тестування автомобілів з 1997 року.
Автомобілі оцінюються за тим, наскільки добре вони захищають як дорослих, так і дітей у випадку нещасного випадку, і які засоби захисту вони мають на борту.
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Ось автомобілі, які вони зараз оцінюють на максимальну кількість балів у п’ять зірок:
Lexus NX - автомобіль отримав 91% за захист дорослих пасажирів та 87% за захист дітей;
Mercedes-Benz C-Class - 93% за захист дорослих пасажирів та 89% за захист дітей;
Cupra Born - 93% за захист дорослих та 89% за захист дітей;
Нові шини Continental перед серійним виробництвом випробовуються як в лабораторії, так і в реальних умовах – на полігонах у Франції, Німеччині, Чехії та США. Кожну модель нових шин тестують протягом 150 000 кілометрів.
Рекламна інформація
Volvo XC40 - 97% та 87%;
Kia EV6 - 90% та 87%;
Volkswagen Multivan - 90% та 89%;
Volkswagen Polo - 94% та 80%;
Volkswagen Tiago - 94% та 84%;
Jeep Grand Cherokee - 84% та 89%;
Land Rover Discovery Sport - 84% та 89%;
Lexus RX - 90% та 87%;
MG4 - 90% та 85%;
Skoda Octavia - 89% та 84%;
Hyundai Ioniq 6 - 97% та 87%;
Kia Sportage - 87% та 86%;
Tesla Model S - 94% та 91%;
BMW 2 Series Active Tourer – 84% та 85%;
Mercedes-Benz EQE - 95% та 91%;
Genesis GV60 - 89% та 87%;
Kia Niro - 91% та 84%;
Polestar 2 - 93% та 89%;
Lucid Air - 90% та 91%;
Ora Funkycat - 92% та 83%;
Skoda Enyaq iV - 94% та 89%;
Nissan Qashqai - 91% та 91%;
Smart #1 - 96% та 89%;
BMW 3 Series - 97% та 87%;
Tesla Model Y - 97% та 87%;
Subaru Forester - 97% та 91%;
Audi A1 - 95% та 85%.