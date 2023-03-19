Список автомобілів, які завоювали найвищі п'ять зірок за програмою випробувань європейської організації безпеки дорожнього руху Euro NCAP.

Європейська організація безпеки дорожнього руху Euro NCAP проводить краш-тестування автомобілів з 1997 року.

Автомобілі оцінюються за тим, наскільки добре вони захищають як дорослих, так і дітей у випадку нещасного випадку, і які засоби захисту вони мають на борту.

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Ось автомобілі, які вони зараз оцінюють на максимальну кількість балів у п’ять зірок:

Lexus NX - автомобіль отримав 91% за захист дорослих пасажирів та 87% за захист дітей;

Mercedes-Benz C-Class - 93% за захист дорослих пасажирів та 89% за захист дітей;

Cupra Born - 93% за захист дорослих та 89% за захист дітей;

Нові шини Continental перед серійним виробництвом випробовуються як в лабораторії, так і в реальних умовах – на полігонах у Франції, Німеччині, Чехії та США. Кожну модель нових шин тестують протягом 150 000 кілометрів. Рекламна інформація

Volvo XC40 - 97% та 87%;

Kia EV6 - 90% та 87%;

Volkswagen Multivan - 90% та 89%;

Volkswagen Polo - 94% та 80%;

Volkswagen Tiago - 94% та 84%;

Jeep Grand Cherokee - 84% та 89%;

Land Rover Discovery Sport - 84% та 89%;

Lexus RX - 90% та 87%;

MG4 - 90% та 85%;

Skoda Octavia - 89% та 84%;

Hyundai Ioniq 6 - 97% та 87%;

Kia Sportage - 87% та 86%;

Tesla Model S - 94% та 91%;

BMW 2 Series Active Tourer – 84% та 85%;

Mercedes-Benz EQE - 95% та 91%;

Genesis GV60 - 89% та 87%;

Kia Niro - 91% та 84%;

Polestar 2 - 93% та 89%;

Lucid Air - 90% та 91%;

Ora Funkycat - 92% та 83%;

Skoda Enyaq iV - 94% та 89%;

Nissan Qashqai - 91% та 91%;

Smart #1 - 96% та 89%;

BMW 3 Series - 97% та 87%;

Tesla Model Y - 97% та 87%;

Subaru Forester - 97% та 91%;

Audi A1 - 95% та 85%.