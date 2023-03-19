Список автомобилей, завоевавших самые высокие пять звезд по программе испытаний европейской организации безопасности дорожного движения Euro NCAP.

Европейская организация безопасности дорожного движения Euro NCAP производит краш-тесты автомобилей с 1997 года.

Автомобили оцениваются по тому, как хорошо они защищают как взрослых, так и детей в случае несчастного случая, и какие средства защиты они имеют на борту.

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Вот автомобили, которые они оценены на максимальное количество баллов в пять звезд:

Lexus NX – автомобиль получил 91% за защиту взрослых пассажиров и 87% за защиту детей;

Mercedes-Benz C-Class – 93% за защиту взрослых пассажиров и 89% за защиту детей;

Cupra Born – 93% за защиту взрослых и 89% за защиту детей;

Новые шины Continental перед серийным производством испытываются как в лаборатории, так и в реальных условиях – на полигонах во Франции, Германии, Чехии и США. Каждая модель новых шин тестируется в течение 150 000 километров. Рекламная информация

Volvo XC40 – 97% и 87%;

Kia EV6 – 90% и 87%;

Volkswagen Multivan – 90% и 89%;

Volkswagen Polo – 94% и 80%;

Volkswagen Tiago – 94% и 84%;

Jeep Grand Cherokee – 84% и 89%;

Land Rover Discovery Sport – 84% и 89%;

Lexus RX – 90% и 87%;

MG4 – 90% и 85%;

Skoda Octavia – 89% и 84%;

Hyundai Ioniq 6 – 97% и 87%;

Kia Sportage – 87% и 86%;

Tesla Model S – 94% и 91%;

BMW 2 Series Active Tourer – 84% и 85%;

Mercedes-Benz EQE – 95% и 91%;

Genesis GV60 – 89% и 87%;

Kia Niro – 91% и 84%;

Polestar 2 - 93% и 89%;

Lucid Air – 90% и 91%;

Ora Funkycat - 92% и 83%;

Skoda Enyaq iV – 94% и 89%;

Nissan Qashqai - 91% и 91%;

Smart #1 – 96% и 89%;

BMW 3 Series – 97% и 87%;

Tesla Model Y – 97% и 87%;

Subaru Forester - 97% и 91%;

Audi A1 – 95% и 85%.