Список автомобилей, завоевавших самые высокие пять звезд по программе испытаний европейской организации безопасности дорожного движения Euro NCAP.
Европейская организация безопасности дорожного движения Euro NCAP производит краш-тесты автомобилей с 1997 года.
Автомобили оцениваются по тому, как хорошо они защищают как взрослых, так и детей в случае несчастного случая, и какие средства защиты они имеют на борту.
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Вот автомобили, которые они оценены на максимальное количество баллов в пять звезд:
Lexus NX – автомобиль получил 91% за защиту взрослых пассажиров и 87% за защиту детей;
Mercedes-Benz C-Class – 93% за защиту взрослых пассажиров и 89% за защиту детей;
Cupra Born – 93% за защиту взрослых и 89% за защиту детей;
Новые шины Continental перед серийным производством испытываются как в лаборатории, так и в реальных условиях – на полигонах во Франции, Германии, Чехии и США. Каждая модель новых шин тестируется в течение 150 000 километров.
Рекламная информация
Volvo XC40 – 97% и 87%;
Kia EV6 – 90% и 87%;
Volkswagen Multivan – 90% и 89%;
Volkswagen Polo – 94% и 80%;
Volkswagen Tiago – 94% и 84%;
Jeep Grand Cherokee – 84% и 89%;
Land Rover Discovery Sport – 84% и 89%;
Lexus RX – 90% и 87%;
MG4 – 90% и 85%;
Skoda Octavia – 89% и 84%;
Hyundai Ioniq 6 – 97% и 87%;
Kia Sportage – 87% и 86%;
Tesla Model S – 94% и 91%;
BMW 2 Series Active Tourer – 84% и 85%;
Mercedes-Benz EQE – 95% и 91%;
Genesis GV60 – 89% и 87%;
Kia Niro – 91% и 84%;
Polestar 2 - 93% и 89%;
Lucid Air – 90% и 91%;
Ora Funkycat - 92% и 83%;
Skoda Enyaq iV – 94% и 89%;
Nissan Qashqai - 91% и 91%;
Smart #1 – 96% и 89%;
BMW 3 Series – 97% и 87%;
Tesla Model Y – 97% и 87%;
Subaru Forester - 97% и 91%;
Audi A1 – 95% и 85%.