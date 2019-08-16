Сучасні тенденції зі зниження шкідливих викидів в автомобілебудуванні "аукнулась" зниження ресурсу двигунів. Однак існують мотори, які ще випускаються і які себе непогано зарекомендували.

Найчастіше найбільш надійними є прості за конструкцією двигуни. Середні по робочому об'єму, позбавлені турбонаддуву та безпосереднього вприскування палива. Такі мотори можна вважати застарілими, але саме вони мають відносно великий ресурс.

Мотори Renault

K7M

Один з найбільш надійних і невибагливих моторів з великим ресурсом. Його досі встановлюють на найпростіші комплектації автомобілів Renault Logan і Sandero. Невеликий робочий об'єм в 1,6 л, восьмиклапанна конструкція і невисоке форсування (потужність 82-87 к.с.), забезпечили йому ресурс до 400 000 км і навіть більше. Блок циліндрів чавунний, несхильна до споживання масла конструкція поршневої групи. Хороша стійкість до невеликого перегріву. При використанні якісних витратних матеріалів, своєчасній установці хороших комплектуючих своєчасного регулювання клапанів мотор показує чудеса надійності.

K4M

Двигун K4M – це більш сучасна, потужна, 16-клапанну версія того ж мотора. Його ставлять на безліч автомобілів Рено - Logan, Sandero, включаючи Stepway-версії, Megane, Lodgy, Clio, Scenic. Потужність різних модифікацій складає 102-108 к.с. Мотор вимагає мінімального обслуговування завдяки гідрокомпенсаторам в приводі клапанів. Надійність агрегату майже не поступається малопотужній 8-клапанній версії.

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Двигуни Toyota

2AR-EE

Часи тойотовськіх моторів з ресурсом за 800 000 км канули в Лету, але на народних улюбленцях RAV4 та Camry досі встановлюють дуже непогані двигуни 2AR-EE. У різних виконаннях потужність цього мотора робочим об'ємом 2,5 л становить 165-180 к.с. Двигун - з алюмінієвим блоком циліндрів і залитими чавунними гільзами. ГРМ - ланцюговий, 16-клапанний з гідрокомпенсаторами. Техобслуговування із заміною масла, як у будь-якого тойотовского агрегату - раз в 10 000 км, це дуже корисно для моторів, які експлуатуються в умовах постійних пробок. Ресурс мотора перевищує 300 000 км. Ланцюг ГРМ доведеться оновити на 150 000 км. Деякі проблеми у цього мотора все ж зустрічаються, але досить рідко. Наприклад, насос охолоджуючої рідини вимагає особливої уваги через частого виникнення течі.

1VD-FTV

Ще один довговічний мотор того ж виробника - дизельний 8-циліндровий 4.5-літровий агрегат 1VD-FTV, який ставиться на великі і потужні позашляховики. Потужність двигуна в залежності від виконання може бути від 202 до 286 к.с. Двигуни з двома турбокомпресорами встановлювали на Land Cruiser 200 і Lexus LX450d. Ще випускається спрощена, дефорсована версія з одним турбокомпресором для Land Cruiser 70.

Блок циліндрів - чавунний. Застосована майже "вічна" схема приводу ГРМ - ланцюгом. Чотири клапани на кожен циліндр працюють з гідрокомпенсаторами. Мотори ранніх випусків відрізнялися підвищеною витратою масла через невдалу конструкцію вакуумного насоса, який пізніше був доопрацьований.

Якщо не економити на якісному маслі і хорошому паливі, то ресурс такого мотора може перевищувати 400 000 км.

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Honda

R20A

2-літровий бензиновий безнадувний двигун R20A виготовляється японським концерном з 2006 р і встановлюється на автомобілі Civic, Accord і на кросовер CR-V. Незважаючи на те, що двигун цілком "алюмінієвий" і має досить високу потужність (до 155 к.с.), його ресурс часто перевищує 300 000 км. Це двигун з одним розподільним валом, який призводить ланцюг. За регулювання фаз відповідає система i-VTEC. Правда, система не містить гидрокомпенсаторов: доводиться не рідше одного разу в 80 000 км регулювати зазори в клапанах.

Hyundai / Kia

G4FC

Двигун випускався з робочим об'ємом 1,4 і 1,6 літра на Hyundai Creta, Accent і Kia Rio. Мотори з алюмінієвими блоками циліндрів, ланцюговим приводом розподільних валів і навіть з регулюванням зазорів в клапанах показали себе надійними і ресурсними агрегатами. Ланцюг ходить не менш 150 000 км, приблизно до цього ж пробігу виникає і реальна необхідність регулювання клапанів. Поршнева, при хорошому маслі, може прожити до 250 000-300 000 км і навіть більше. При використанні палива невисокої якості можливий передчасний вихід з ладу каталітичного нейтралізатора. Вважається, що частинки кераміки потрапляють в поршневу двигуна, тим самим вбиваючи його. Тоді доведеться заміна каталітичного нейтралізатора або його видалення.

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