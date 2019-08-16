Современные тенденции по снижению вредных выбросов в автомобилестроении "аукнулись" снижением ресурса двигателей. Однако существуют моторы, которые еще выпускаются и которые себя неплохо зарекомендовали.

Чаще всего наиболее надежными являются простые по конструкции двигателя. Средние по рабочему объему, лишены турбонаддува и непосредственного впрыска топлива. Такие моторы можно считать устаревшими, но именно они имеют относительно большой ресурс.

Моторы Renault

K7M

Один из самых надежных и неприхотливых моторов с большим ресурсом. Его до сих пор устанавливают на самые простые комплектации автомобилей Renault Logan и Sandero. Небольшой рабочий объем в 1,6 л, восьмиклапанная конструкция и невысокая форсировка (мощность 82-87 л.с.), обеспечили ему ресурс в 400 тысяч км и даже больше. Блок цилиндров чугунный, не склонная к потреблению масла конструкция поршневой группы. Хорошая устойчивость к небольшому перегрева. При использовании качественных расходных материалов, своевременной установке хороших комплектующих своевременного регулирования клапанов мотор показывает чудеса надежности.

K4M

Двигатель K4M – это более современная, мощная, 16-клапанная версия того же мотора. Его ставят на множество автомобилей Рено – Logan, Sandero, включая Stepway-версии, Megane, Lodgy, Clio, Scenic. Мощность различных модификаций составляет 102-108 л.с. Мотор требует минимального обслуживания благодаря гидрокомпенсаторы в приводе клапанов. Надежность агрегата почти не уступает маломощной 8-клапанной версии.

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Двигатели Toyota

2AR-EE

Времена тойотовских моторов с ресурсом за 800 тысяч км канули в Лету, но на народных любимцах RAV4 и Camry до сих пор устанавливают очень неплохие двигатели 2AR-EE. В различных исполнениях мощность этого мотора рабочим объемом 2,5 л составляет 165-180 л.с. Двигатель – с алюминиевым блоком цилиндров и залитыми чугунными гильзами. ГРМ – цепной, 16-клапанный с гидрокомпенсаторами. Техобслуживание с заменой масла, как у любого тойотовского агрегата – раз в 10 тысяч км, это очень полезно для моторов, которые эксплуатируются в условиях постоянных пробок. Ресурс мотора превышает 300 тысяч км. Цепь ГРМ придется обновить на 150 тысяч км. Некоторые проблемы у этого мотора все же встречаются, но довольно редко. Например, насос охлаждающей жидкости требует особого внимания из-за частого возникновения течи.

1VD-FTV

Еще один долговечный мотор того же производителя – дизельный 8-цилиндровый 4.5-литровый агрегат 1VD-FTV, который ставится на большие и мощные внедорожники. Мощность двигателя в зависимости от исполнения может быть от 202 до 286 л.с. Двигатели с двумя турбокомпрессорами устанавливали на Land Cruiser 200 и Lexus LX450d. Еще выпускается упрощенная, дефорсированная версия с одним турбокомпрессором для Land Cruiser 70.

Блок цилиндров – чугунный. Применена почти "вечная" схема привода ГРМ – цепь. Четыре клапана на каждый цилиндр работают с гидрокомпенсаторами. Моторы ранних выпусков отличались повышенным расходом масла из-за неудачной конструкции вакуумного насоса, который позже был доработан.

Если не экономить на качественном масле и хорошем топливе, то ресурс такого мотора может превышать 400 тысяч км.

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Honda

R20A

2-литровый бензиновый безнадувний двигатель R20A изготавливается японским концерном с 2006 г. и устанавливается на автомобили Civic, Accord и на кроссовер CR-V. Несмотря на то, что двигатель полностью "алюминиевый" и имеет достаточно высокую мощность (до 155 л.с.), его ресурс зачастую превышает 300 тысяч км. Это двигатель с одним распределительным валом, который приводит цепь. За регулирование фаз отвечает система i-VTEC. Правда, система не содержит гидрокомпенсаторов: приходится не реже одного раза в 80 тысяч км регулировать зазоры в клапанах.

Hyundai / Kia

G4FC

Двигатель выпускался с рабочим объемом 1,4 и 1,6 литра на Hyundai Creta, Accent и Kia Rio. Моторы с алюминиевыми блоками цилиндров, цепным приводом распределительных валов и даже с регулировкой зазоров в клапанах показали себя надежными и ресурсными агрегатами. Цепь ходит не менее 150 тысяч км, примерно до этого же пробега возникает и реальная необходимость регулировки клапанов. Поршневая, при хорошем масле, может прожить до 250 тысяч-300 тысяч км и даже больше. При использовании топлива невысокого качества возможен преждевременный выход из строя каталитического нейтрализатора. Считается, что частицы керамики попадают в поршневую двигателя, тем самым убивая его. Тогда придется заменять каталитический нейтрализатор или же его удалить.

Напомним, как выбрать подержанный автомобиль с дизельным двигателем.