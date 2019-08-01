Модификация этого внедорожника с 1,0-литровым двигателем обещает стать самым экономичным и дешевым в линейке модификаций.

Новый двигатель будут производить на заводе в Питешти, Румыния. Бензиновый двигатель, обозначаемый как TCe 100, будет устанавливаться на модели Dacia Duster. Будет ли он ставиться на Renault Dustеr, который продается в Украине, пока неизвестно.

Трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом имеет мощность 99 л. с. и крутящий момент в 160 НМ. Причем наибольший момент будет развиваться в пределах от 2750 до 4000 НМ. Автомобиль с этим двигателем будет только переднеприводным и с механической коробкой передач.

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Оснащенный новым двигателем, "Дастер" окажется наименее динамичным в модельной гамме. До первой сотни он разгоняется за 12,5 секунд, а максимальная скорость составит 168 км/час. Впрочем, есть надежда, что модель с этим мотором будет самым дешевым "Дастером" в линейке. Например, во Франции такая модель стоит от 12 490 евро.

Средний расход топлива на Dacia Duster с 1,0-литровым мотором должна составлять 5,5 литров на 100 км.

Напомним, что Renault Duster готовят к обновлению.