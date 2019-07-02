Компания Renault обнародовала тизер рестайлингового кроссовера, который будет показан публике уже вскоре.

В сети появился официальный тизер обновленного Renault Duster 2020. Правда, речь идет о модели для индийского рынка, однако поскольку данная модель является глобальной, то возможно появление рестайлинговой версии и в Украине.

На тизере видно новую фару, часть решетки радиатора и новый нежно-голубой цвет кузова. Кроме того, по шпионским данным, новый Renault Duster получит другой капот, бампер, пластиковые накладки, защиту для багажника и новый дизайн колесных дисков.

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В салоне сменят руль, дефлекторы обдува, установят более современную мультимедийную систему, добавят хром и накладки под алюминий.

Несмотря на незначительный перечень модернизаций, стоимость Renault Duster 2020 не должна существенно измениться.

Напомним, что Duster будут выпускать в кузове пикап.