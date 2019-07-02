Компанія Renault оприлюднила тизер рестайлінгового кросовера, який буде показана публіці вже невдовзі.

В мережі з'явився офіційний тизер оновленого Renault Duster 2020. Щоправда, йдеться про модель для індійського ринку, однак оскільки дана модель є глобальною, то можлива поява рестайлінгової версії і в Україні.

На тизері видно нову фару, частина решітки радіатора та новий ніжно-голубий колір кузова. Окрім того, за шпигунськими даними, новий Renault Duster отримає інший капот, бампер, пластикові накладки, захист для багажника та новий дизайн колісних дисків.

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В салоні змінять кермо, дефлектори обдуву, встановлять більш сучасну мультимедійну систему, добавлять хрому та накладок під алюміній.

Зважаючи на незначний перелік модернізацій, вартість Renault Duster 2020 не має суттєво змінитися.

Нагадаємо, що Duster випускатимуть у кузові пікап.