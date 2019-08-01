Модифікаця цього позашляховика з 1,0-літровим двигуном обіцяє стати найекономічнішим та найдешевшим в лінійці модифікацій.

Новий двигун будуть виробляти на заводі в Пітешті, Румунія. Бензиновий двигун, що позначається як TCe 100, буде встановлюватись на моделі Dacia Duster. Чи буде він ставитись на Renault Dustеr, який продається в Україні, поки що невідомо.

Трициліндровий двигун з турбонаддувом має потужність 99 к.с. та крутний момент у 160 НМ. Причому найбільший момент буде розвиватись в межах від 2750 до 4000 НМ. Автомобіль з цим двигуном буде лише передньопривідним та з механічною коробкою передач.

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Оснащений новим двигуном, "Дастер" виявиться найменш динамічним у модельній гамі. До першої сотні він розганятиметься за 12,5 секунд, а максимальна швидкість становитиме 168 км/год. Втім, є надія, що модель з цим мотором буде найдешевшим "Дастером" у лінійці. Наприклад, у Франції така модель коштує від 12 490 євро.

Середня витрата палива на Dacia Duster з 1,0-літровим мотором має становити 5,5 літрів на 100 км.

Нагадаємо, що Renault Duster готують до оновлення.