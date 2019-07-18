Одразу для трьох моделей доступні молодіжні версії Techroad, а для однієї – престижна Black Edition.

В Україні стали доступними для замовлення нова версія трьох моделей Renault – Techroad. Вона доступна для Logan MCV, Sandero Stepway та Duster. Головна відмінність спецверсії – створення динамічного вигляду зі спортивним відтінком. Зовні автомобілі відрізняються двоколірними легкосплавними дисками, червоними декоративними елементами корпусі зовнішніх дзеркал заднього виду, фактурними середньою й задньою віконними стійками

та відповідними бейджами на кузові. Моделі можуть буди виконані у кольорах червоаний гранат та сіра скеля.

В салоні кидається в очі нова оббивка сидінь з комбінованим принтом – червоною прострочкою та малюнком. Комплектації відрізняються типом двигуна (дизельний або бензиновий), наявністю додаткового обладнання та опцій.

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Ціни на лімітовані версії варіюються в залежності від обраної комплектації. Так, Sandero Stepway Techroad можна придбати за ціною від 339 700 грн, Logan MCV Techroad – від 386 200 грн, а початкова ціна на Duster Techroad становить 479 600 грн.

Ще одна спецверсія доступна для єдиної моделі – кросовера Renaulr Kadjar. Комплектація Black Edition має оббивку сидінь Alcantara, передні сидіння з підігрівом, аудіосистему Bose Sound System. Внутрішня оббивка стелі чорного кольору підкреслює хромовані деталі та численні червоні прострочки. Вартість – від 678 800 грн.

Окрім того, Renault в Україні презентували справжню онлайн-систему запису на тест-драйв у всіх дилерських центрах країни. Для цього користувачу сайту Renault треба самому обрати модель для тесту, місто, дату та час. Система онлайн вкаже, чи є вільна машина на тест для обраного часу та зарезервує його за користувачем.

Для покупців Renault діють дві кредитні програми – "Рено бонус" та "Легкий кредит". Їх головна особливість – при купівлі в кредит на автомібілі надається знижка від 20 000 грн.

Нагадаємо, що Renault Duster готують до оновлення.