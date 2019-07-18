Сразу для трех моделей доступны молодежные версии Techroad, а для одной – престижная Black Edition.

В Украине стали доступны для заказа новая версия трех моделей Renault – Techroad. Она доступна для Logan MCV, Sandero Stepway и Duster. Главное отличие спецверсии – создание динамичного вида со спортивным оттенком. Внешне автомобили отличаются двухцветными легкосплавными дисками, красными декоративными элементами на корпусе наружных зеркал заднего вида, фактурными средней и задней оконными стойками и соответствующими бейджами на кузове. Модели могут быть выполнены в цветах красный гранат и серая скала.

В салоне бросается в глаза новая обивка сидений с комбинированным принтом – красной прострочкой и рисунком. Комплектации отличаются типом двигателя (дизельный или бензиновый), наличием дополнительного оборудования и опций.

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Цены на лимитированные версии варьируются в зависимости от выбранной комплектации. Так, Sandero Stepway Techroad можно приобрести по цене от 339 700 грн, Logan MCV Techroad – от 386 200 грн, а начальная цена на Duster Techroad составляет 479 600 грн.

Еще одна спецверсия доступна для единой модели – кроссовера Renaulr Kadjar. Комплектация Black Edition имеет обивку сидений Alcantara, передние сиденья с подогревом, аудиосистему Bose Sound System. Внутренняя обивка потолка черного цвета подчеркивает хромированные детали и многочисленные красные прострочки.

Кроме того, Renault в Украине презентовали настоящую онлайн-систему записи на тест-драйв во всех дилерских центрах страны. Для этого пользователю сайта Renault нужно самому выбрать модель для теста, город, дату и время. Система онлайн укажет, есть ли свободная машина на тест для выбранного времени и зарезервирует ее за пользователем.

Для покупателей Renault действуют две кредитные программы – "Рено бонус" и "Легкий кредит". Их главная особенность – при покупке в кредит на автомобили предоставляется скидка от 20 000 грн.

Напомним, что Renault Duster готовят к обновлению.