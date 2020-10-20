Увечері 19 жовтня в мережах АЗС контрольованих ГК «Приват» (AVIAS, ANP, UKRNAFTA і ін.), Вартість бензинів і дизпалива зросла на 1 грн за літр.

Про це повідомляє Нафторинок, посилаючись на щоденний ціновий моніторинг ринку нафтопродуктів.

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Вартість палива в найбільшій консолідованої мережі АЗС «Приват» підвищилася до рівня: А-92 - 20,95 грн за літр (на 5 коп. за літр вище на АЗС UKRNAFTA - 21,0 грн за літр), А-95 - 21,95 грн за літр (22,0 грн за літр), А-95 Energy - 22,45 грн за літр (22,50 грн за літр) і ДТ - 22,00 грн за літр.

Раніше ціни на АЗС тричі знижувалися на 1 грн за літр протягом березня-квітня нинішнього року.