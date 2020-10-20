Вечером 19 октября в сетях АЗС контролируемых ГК "Приват" (AVIAS, ANP, UKRNAFTA и др.), Стоимость бензинов и дизтоплива выросла на 1 грн за литр.

Об этом сообщает Нефтерынок, ссылаясь на ежедневный ценовой мониторинг рынка.

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Стоимость топлива в самой консолидированной сети АЗС “Приват” повысилась до уровня А-92 – 20,95 грн за литр (на 5 коп. за литр, выше на АЗС UKRNAFTA – 21,0 грн за литр), А-95 – 21 95 грн за литр (22,0 грн за литр), А-95 Energy – 22,45 грн за литр (22,50 грн за литр) и ДТ – 22,00 грн за литр.

В предыдущий раз, цены на АЗС трижды снижались на 1 грн за литр в течение марта-апреля нынешнего года.