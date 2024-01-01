Найбільша мережа АЗС відчуває складності з пальним

У консолідованій мережі “Приват”, що є найбільшою за кількістю АЗС в Україні, майже зникло пальне. Про це свідчать дані у додатку мережі, а також повідомлення споживачів у соціальних мережах, пише enkorr.ua.

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Згідно з моніторингом Консалтингової групи “А-95”, дизель у мережі зник ще 3 січня. Водночас як свідчить інтерактивна карта АЗС у додатку оператора “Jet!”, бензин марки А-92 був наявний на 28% станцій оператора, А-95 — на 12%, скраплений газ — на 5%.

Станом на 10 січня ситуація погіршилася: бензин А-92 можна придбати на 18% АЗС (76 із загальних 430), А-95 — на 5% (21 АЗС), скраплений газ — на 4% (17 АЗС). На працюючих АЗС переважно в наявності одна марка пального, але часто винятково на талони й за картками.

Найбільше станцій із наявним пальним зосереджено у західних областях. Наприклад, А-95 на заході можна купити на 17 заправних комплексах, газ — на 15. Решта в Одеській (по 1 шт. з А-95 і газом), Миколаївській (2 з бензином) і Харківській (1 з LPG) областях.

“Стели з цінами на АЗС вимкнені, не можна придбати пальне і за заздалегідь придбаними талонами”, – пише дніпровський сайт Інформатор. Немає можливості купити пальне і через додаток. Спроба придбати пальне закінчується помилкою на етапі оплати.

Перші тривожні сигнали від “Привату” почали надходити у жовтні. Того ж місяця оператор знизив ціни на дизельне пальне до збиткового рівня, що, на думку фахівців enkorr, було спробою залучити обігові кошти для закупівель пального.

Занепад найбільшого гравця паливного ринку розпочався після націоналізації і як наслідок втрати контролю над “Укрнафтою” й “Укртатнафтою” восени 2022 року. Раніше група контролювала понад 1 600 АЗС, або понад 25% станцій у країні. На піку впливовості на “Приват” припадало до 30% загальної роздрібної реалізації.