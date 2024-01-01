Крупнейшая сеть АЗС испытывает сложности с горючим

В консолидированной сети “Приват”, что является крупнейшей по количеству АЗС в Украине, почти исчезло топливо. Об этом свидетельствуют данные в приложении сети, а также сообщения потребителей в социальных сетях, пишет enkorr.ua.

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Согласно мониторингу Консалтинговой группы “А-95”, дизель в сети исчез еще 3 января. В то же время как свидетельствует интерактивная карта АЗС в приложении оператора “Jet!”, бензин марки А-92 имелся на 28% станций оператора, А-95 - на 12%, сжиженный газ - на 5%.

По состоянию на 10 января ситуация ухудшилась: бензин А-92 можно приобрести на 18% АЗС (76 из общих 430), А-95 - на 5% (21 АЗС), сжиженный газ - на 4% (17 АЗС). На работающих АЗС преимущественно в наличии одна марка топлива, но часто исключительно на талоны и по картам.

Больше всего станций с имеющимся топливом сосредоточено в западных областях. Например, А-95 на западе можно купить на 17 заправочных комплексах, газ - на 15. Остальные в Одесской (по 1 шт. с А-95 и газом), Николаевской (2 с бензином) и Харьковской (1 с LPG) областях.

“Стелы с ценами на АЗС выключены, нельзя приобрести горючее и по заранее приобретённым талонам”, – пишет днепровский сайт Информатор. Нет возможности купить горючее и через приложение. Попытка приобрести горючее заканчивается ошибкой на этапе оплаты.

Первые тревожные сигналы от “Привата” начали поступать в октябре. В том же месяце оператор снизил цены на дизельное топливо до убыточного уровня, что, по мнению специалистов enkorr, было попыткой привлечь оборотные средства для закупок топлива.

Упадок крупнейшего игрока топливного рынка начался после национализации и как следствие потери контроля над “Укрнафтой” и “Укртатнафтой” осенью 2022 года. Ранее группа контролировала более 1 600 АЗС, или более 25% станций в стране. На пике влиятельности на “Приват” приходилось до 30% общей розничной реализации.