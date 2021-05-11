За результатами 2020 року державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" відзвітувала про чисті збитки на 130 млн грн. Про це свідчить фінансовий звіт компанії за 2020 рік.

У минулому році 10 дочірніх підприємств держкомпанії отримали чистий прибуток в сумі 85 млн грн, тоді як збиток 21 підприємства становить 215 млн грн.

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Серед причин збитків керівництво компанії називає:

встановлення замовниками дорожніх робіт дискримінаційних умов і застосування адміністративних важелів впливу, що зменшує обсяги залучення окремих дочірніх підприємств;

заборгованість основних держзамовників перед дочірніми підприємствами компанії, яка в 2020 році склала 240 млн грн;

більше 90% дорожньої техніки і устаткування технічно застаріле, загальна потреба облавтодорів в оновленні потужностей становить понад 10 млрд грн;

необхідність утримувати велику кількість виробничих баз, частина яких віддають в оренду, в тому числі конкурентам;

нездатність дочірніх підприємств виплатити борги через відсутність доходів.

У 2020 році було розпочато 6 кримінальних проваджень про банкрутство дочірніх підприємств держкомпанії. Керівництво також зазначає, що більшість підприємств мають борги, що призводить до втрати можливостей проводити ремонти, підтримувати автодороги і загрожує банкрутством.

На кінець 2020 року поточні зобов'язання компанії склали 2,6 млрд грн. Вони складалися з короткострокових кредитів банків - 36 млн, за товари, роботи, послуги - 802,5 млн грн, за розрахунками з бюджетом - 1 млрд грн, за розрахунками зі страхуванням - 91,1 млн грн, з оплати праці - 209,7 млн грн.

Компанія "Автомобільні дороги України" здійснює експлуатаційне утримання майже 54% мережі доріг загального користування державного значення, забезпечує проїзд автотранспорту цими стратегічними шляхами, входить в сферу управління "Укравтодору".

Основну виробничу діяльність виконують 24 дочірні підприємства - облавтодори, які розташовані у всіх областях України. Загальна кількість співробітників дочірніх підприємств компанії складає 13,6 тис. осіб, з яких робітники - 9 786 осіб.