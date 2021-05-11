По результатам 2020 года государственная акционерная компания "Автомобильные дороги Украины" отчиталась о чистых убытках на 130 млн грн. Об этом свидетельствует финансовый отчет компании за 2020 год.

В прошлом году 10 дочерних предприятий госкомпании получили чистую прибыль в сумме 85 млн грн, тогда как ущерб 21 предприятия составляет 215 млн грн.

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Среди причин убытков руководство компании называет:

установление заказчиками дорожных работ дискриминационных условий и применение административных рычагов влияния, что уменьшает объемы привлечения отдельных дочерних предприятий;

задолженность основных госзаказчиков перед дочерними предприятиями компании, которая в 2020 году составила 240 млн грн;

более 90% дорожной техники и оборудования технически устарело, общая потребность облавтодоров в обновлении мощностей составляет более 10 млрд грн;

необходимость содержать большое количество производственных баз, часть которых отдают в аренду, в том числе конкурентам;

неспособность дочерних предприятий выплатить долги из-за отсутствия доходов.

В 2020 году было начато 6 уголовных производств о банкротстве дочерних предприятий госкомпании. Руководство также отмечает, что большинство предприятий имеют долги, что приводит к потере возможностей проводить ремонты, поддерживать автодороги и грозит банкротством.

На конец 2020 года текущие обязательства компании составили 2,6 млрд грн. Они состояли из краткосрочных кредитов банков – 36 млн, за товары, работы, услуги – 802,5 млн грн, по расчетам с бюджетом – 1 млрд грн, по расчетам по страхованию – 91,1 млн грн, по оплате труда – 209,7 млн грн.

Компания "Автомобильные дороги Украины" осуществляет эксплуатационное содержание почти 54% сети дорог общего пользования государственного значения, обеспечивает проезд автотранспорта по этим стратегическим путям, входит в сферу управления "Укравтодора".

Основную производственную деятельность выполняют 24 дочерних предприятия – облавтодоры, которые расположены во всех областях Украины. Общее количество сотрудников дочерних предприятий компании составляет 13,6 тыс. человек, из которых рабочие – 9 786 человек.