Кількість проданих мініелектрокарів Wuling Hongguang MINIEV вже перевищила 1,1 млн одиниць.

30 січня спільне підприємство SAIC-GM-Wuling офіційно оголосило, що найменший електричний електромобіль у світі Wuling Hongguang MINIEV став світовим чемпіоном з продажів малих електричних транспортних засобів. З моменту початку випуску 24 липня 2020 року його продажі досягли 1,11 мільйона одиниць. Лише за 2022 рік їх купили понад 400 тисяч.

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Виробник мінікару вирішив відсвяткувати цю подію, надавши знижку. В Китаї з 30 січня по 31 березня ціна на машину буде починатися з 29 800 юанів ($4 400). При цьому офіційна орієнтовна ціна моделі становить від 4 855 до 14 800 доларів.

Wuling Hongguang MINIEV — це мініатюрний електромобіль початкового рівня. Автомобіль випускається не лише у звичайній версії MINIEV, але й має модифікацію macaron, gameboy і навіть кабріолет. Завдяки мініатюрному кузову радіус розвороту автомобіля становить всього 4,2 метра.

І хоча це модель початкового рівня, інтер’єр не має відчуття дешевизни. В салоні кілька кольорів тканини, кондиціонер, кольоровий дисплей розважальної системи. Автомобіль має інтелектуальний додаток для нагадувань про поповнення заряду, підтримує мобільні телефони для моніторингу живлення автомобіля.

Wuling Hongguang MINIEV оснащений одинарним заднім двигуном потужністю 27 кінських сил, а у версії GAMEBOY – на 41 кінську силу. Що стосується акумуляторів, то звичайна версія забезпечує пробіг 120-170 км, а версія GAMEBOY – 200-300 км. Електрична система має 8-річну гарантію на 120 000 кілометрів.