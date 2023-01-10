За підрахунками Німецького інституту економічних досліджень (DIW), позначку одного мільйона чисто електричних автомобілів у Німеччині подолано. Відмітку було перевищено новим рекордним місяцем грудня 2022 року.

Збільшення кількості гібридів, що підключаються, зареєстроване в грудні, не має значення, оскільки один мільйон автомобілів — це тільки електромобілі з акумулятором. PHEV також встановив рекорд у грудні, оскільки екологічний бонус було повністю скасовано наприкінці року.

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Ще не опубліковано даних про кількість транспортних засобів на 1 січня 2023 року. Станом на 1 жовтня 2022 року налічувалося 840 645 електромобілів. Якщо додати до цієї цифри щомісячні реєстрації BEV у жовтні, листопаді та грудні, то вийде 1 038 731 електромобіль.

Станом на 1 січня 2022 року кількість електромобілів у Німеччині становила 618 460 одиниць. Станом на 1 січня 2021 року електромобілів було лише 309 083 штуки.

Оскільки грудневий рекорд насамперед пов'язаний із зміною екологічної премії, DIW скептично ставиться до можливості досягнення мети федерального уряду з 15 мільйонів електромобілів до 2030 року.

За підрахунками інституту, відтепер щомісяця необхідно реєструвати близько 145 тисяч електромобілів. Незважаючи на рекордні значення на кінець року, в середньому у 2022 році було лише 32 000 електромобілів на місяць.

Тим не менш, багато виробників вже оголосили, що протягом десятиліття вони пропонуватимуть тільки електромобілі, тому їх щомісячні нові реєстрації, ймовірно, зростатимуть у геометричній прогресії.