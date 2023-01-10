По подсчетам Немецкого института экономических исследований (DIW), отметка одного миллиона чисто электрических автомобилей в Германии преодолена. Отметка была превышена новым рекордным месяцем декабря 2022 года.

Увеличение количества подключаемых гибридов зарегистрировано в декабре, не имеет значения, поскольку один миллион автомобилей — это только электромобили с аккумулятором. PHEV также установил рекорд в декабре, поскольку экологический бонус был полностью упразднен в конце года.

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Пока не опубликованы данные о количестве транспортных средств на 1 января 2023 года. По состоянию на 1 октября 2022 насчитывалось 840 645 электромобилей. Если добавить в эту цифру ежемесячные регистрации BEV в октябре, ноябре и декабре, то получится 1 038 731 электромобиль.

По состоянию на 1 января 2022 г. количество электромобилей в Германии составляло 618 460 единиц. По состоянию на 1 января 2021 года электромобилей было всего 309083 штуки.

Поскольку декабрьский рекорд, прежде всего, связан с изменением экологической премии, DIW скептически относится к возможности достижения цели федерального правительства с 15 миллионов электромобилей к 2030 году.

По подсчетам института, теперь ежемесячно необходимо регистрировать около 145 тысяч электромобилей. Несмотря на рекордные значения на конец года, в среднем в 2022 году было всего 32 000 электромобилей в месяц.

Тем не менее многие производители уже объявили, что в течение десятилетия они будут предлагать только электромобили, поэтому их ежемесячные новые регистрации, вероятно, будут расти в геометрической прогрессии.