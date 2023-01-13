Загалом у 1967-1970 роках випущено лише 337 купе Toyota 2000GT. Елегантний і швидкий спорткар прославив японську марку на весь світ.

У Парижі на аукціон RM Sotheby's виставили Toyota 2000GT 1967 року. Попередньо автомобіль оцінили в 700 000 євро. Історію авто розповіли на сайті аукціонного дому.

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Toyota 2000GT вважається найдорожчою моделлю за всю історію марки. Спорткар допоміг японській компанії голосно заявити про себе на весь світ і кинути виклик іменитим європейським моделям. А ще він відзначився гучними перемогами в перегонах.

Усього з 1967 по 1970 роки випустили лише 337 купе Toyota 2000GT і два кабріолети. Версії без даху створили спеціально для фільму про Джеймса Бонда "Живеш лише двічі". Зараз ці авто дуже цінуються колекціонерами, і часом вартість Toyota 2000GT перевищує мільйон євро.

Спорткар Toyota 2000GT відрізняється елегантним дизайном із довгим капотом і зрушеним назад салоном. У конструкції використані інноваційні для 60-х років рішення: авто отримало висувні фари, повністю незалежну підвіску й дискові гальма всіх коліс.

У розробці Toyota 2000GT брала участь компанія Yamaha. Саме вона створила 2,0-літрову рядну шістку потужністю 150 к.с. Із нею купе розганяється до сотні за 8,4 секунди й розвиває 220 км/год.