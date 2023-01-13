В общей сложности в 1967-1970 годах выпущено только 337 купе Toyota 2000GT. Элегантный и быстрый спортивный автомобиль прославил японскую марку на весь мир.

В Париже на аукционе RM Sotheby's выставили Toyota 2000GT в 1967 году. Предварительно автомобиль оценили в 700 тысяч евро. Историю авто рассказали на сайте аукционного дома.

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Toyota 2000GT считается самой дорогой моделью за всю историю марки. Спорткар помог японской компании громко заявить о себе на весь мир и бросить вызов именитым европейским моделям. А еще он отличился громкими победами в гонках.

Всего с 1967 по 1970 годы выпустили всего 337 купе Toyota 2000GT и два кабриолета. Версии без крыши создали специально для фильма о Джеймсе Бонде "Живешь только дважды". Сейчас эти автомобили очень ценятся коллекционерами, и порой стоимость Toyota 2000GT превышает миллион евро.

Спорткар Toyota 2000GT отличается элегантным дизайном с длинным капотом и смещенным назад салоном. В конструкции использованы инновационные для 60-х годов решения: авто получило выдвижные фары, полностью независимую подвеску и дисковые тормоза всех колес.

В разработке Toyota 2000GT участвовала компания Yamaha. Именно она создала 2,0-литровую рядную шестерку мощностью 150 л. С ней купе разгоняется до сотни за 8,4 секунды и развивает 220 км/ч.