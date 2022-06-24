Під час війни ринок нових автомобілів дуже сильно змінився, але кросовери як були, так і залишаються найпопулярнішим типом легкових авто.

Позашляховики та кросовери лишаються найпопулярнішим класом автомобілів в Україні. Проте, далеко не всі вони є сьогодні у продажу. Видання AUTO-Consulting з'ясувало, які моделі SUV наразі можна придбати за мінімальні гроші.

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Варто зазначити, що найдоступніший - зовсім не означає поганий. У рейтингу є моделі, які мають непогані позашляхові дані, навіть незважаючи на передній привод. А от кого тут вже немає, так це російських кросоверів та позашляховиків, багато з яких випускалися ще з радянських часів.

Перші три місця посідають китайські Chery. Це - Tiggo 2 (від 293 049 грн), Chery Tiggo 2 Pro (від 343 360 грн) та Chery Tiggo 4 (від 355 200 грн). Завдяки спеціальним цінам за спрощеною системою оподаткування (без ПДВ, мита та акцизу), ці кросовери сьогодні найдешевші.

Четверта позиція також у китайського кросовера - JAC JS2 (від 391 000 грн). Ця марка сьогодні активно просувається на нашому ринку. Не в останню чергу, завдяки багатому оснащенню, до якого нас вже встигли привчити китайські бренди.

І лише на п'ятій позиції - Renault Duster (від 459 300 грн). Ця модель вже багато років доводить свою надійність та демонструє непогані позашляхові якості навіть із переднім приводом.

На основі популярного Logan, французи спочатку зробили хетчбек Sandero, а потім - збільшили у нього кліренс, перетворивши на кросовер Renault Stepway (від 468 500 грн). Це була вдала ідея, з урахуванням надійних та відпрацьованих за багато років виробництва вузлів та агрегатів “Логана”.

Теоретично, ще можна знайти кросовери 2020 р.в. FAW X40 (від 469 900 грн).

На восьмій позиції - ще одна китайська модель - JAC S3 (від 495000 грн). А за нею - знову китайці - Chery Tiggo 7 Pro (від 500209 грн) та JAC JS3 (від 513000 грн).

Приємна несподіванка серед моделей азійського автопрому - новий чеський кросовер Skoda Kamiq (від 554 711 грн). У цьому автомобілі свого часу зібрали все найкраще, що було у чеської марки у малому форматі.

Opel Crossland (від 557 041 грн)- міцний німецький кросовер на французьких агрегатах. Саме таке (зовсім непогане) поєднання дозволило сформувати на нього розумну ціну.

Нова генерація Nissan Juke (від 555 400 грн) - трохи дорожча за попередню. Проте, насправді, тут багато чого змінилося на краще. І воно того варте.

Китайський JAC S4 (від 559 000 грн) намагається грати на рівних із японськими моделями кросоверів. А його не найнижчу у цьому класі ціну виправдовує не лише багата комплектація, а й позитивні враження під час їзди.

Потрапив до найдоступніших і наймолодший корейський Hyundai Venue (від 609 500 грн). Він трохи дешевший від свого японського конкурента.

Забудьте про малюка “Яріс”. У Toyota Yaris Cross (від 612 828 грн) набагато більше місця в салоні та багажному відсіку. Та й їздить новий японський кросовер зовсім непогано.

Замикає рейтинг найдоступніших, знову китайська модель - Haval Jolion (від 652 000 грн). Футуристичний, добре оснащений, із новітніми технологіями, цей кросовер приємно дивує.