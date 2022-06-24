Во время войны рынок новых автомобилей очень сильно изменился, но кроссоверы как были, так и остаются самым популярным типом легковых авто.

Внедорожники и кроссоверы остаются самым популярным классом автомобилей в Украине. Тем не менее, далеко не все они есть сегодня в продаже. Издание AUTO-Consulting выяснило, какие модели SUV сейчас можно приобрести за минимальные деньги.

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Стоит отметить, что самый доступный – вовсе не значит плохой. В рейтинге есть модели, которые имеют неплохие внедорожные данные, даже несмотря на передний привод. А вот кого здесь уже нет, так это российских кроссоверов и внедорожников, многие из которых выпускались еще с советских времен.

Первые три места занимают китайские Chery. Это – Tiggo 2 (от 293 049 грн), Chery Tiggo 2 Pro (от 343 360 грн) и Chery Tiggo 4 (от 355 200 грн). Благодаря специальным ценам по упрощенной системе налогообложения (без НДС, пошлины и акциза), эти кроссоверы сегодня самые дешевые.

Четвертая позиция также у китайского кроссовера – JAC JS2 (от 391 000 грн). Эта марка сегодня активно продвигается на нашем рынке. Не в последнюю очередь, благодаря богатому оснащению, к которому нас уже успели приучить китайские бренды.

И только на пятой позиции – Renault Duster (от 459 300 грн). Эта модель уже много лет доказывает свою надежность и демонстрирует неплохие внедорожные качества даже с передним приводом.

На основе популярного Logan, французы сначала сделали хэтчбек Sandero, а затем увеличили в него клиренс, превратив в кроссовер Renault Stepway (от 468 500 грн). Это была удачная идея, с учетом надежных и отработанных за многие годы производства узлов и агрегатов “Логана”.

Теоретически, еще можно найти кроссоверы 2020 г. в. FAW X40 (от 469 900 грн).

На восьмой позиции – еще одна китайская модель – JAC S3 (от 495000 грн). А за ней – опять китайцы Chery Tiggo 7 Pro (от 500209 грн) и JAC JS3 (от 513000 грн).

Приятная неожиданность среди моделей азиатского автопрома – новый чешский кроссовер Skoda Kamiq (от 554 711 грн). В этом автомобиле в свое время собрали все лучшее, что было у чешской марки в малом формате.

Opel Crossland (от 557 041 грн) – прочный немецкий кроссовер на французских агрегатах. Именно такое (совсем неплохое) сочетание позволило сформировать на него разумную цену.

Новая генерация Nissan Juke (от 555 400 грн) – немного дороже предыдущей. Однако, на самом деле, здесь многое изменилось к лучшему. И оно того стоит.

Китайский JAC S4 (от 559 000 грн) пытается играть на равных с японскими моделями кроссоверов. А его не самую НИЗКУЮ в этом классе цену оправдывает не только богатая комплектация, но и положительные впечатления во время езды.

Попал в самый доступный и самый молодой корейский Hyundai Venue (от 609 500 грн). Он немного дешевле своего японского конкурента.

Забудьте о малыше “Ярис”. У Toyota Yaris Cross (от 612 828 грн) гораздо больше места в салоне и багажном отсеке. Да и ездит новый японский кроссовер совсем неплохо.

Замыкает рейтинг самых доступных, снова китайская модель – Haval Jolion (от 652 000 грн). Футуристический, хорошо оснащенный, с новейшими технологиями, этот кроссовер приятно удивляет.