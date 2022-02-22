Наприкінці 2020 року Volkswagen припинив приймати замовлення на компактний електромобіль e-Up! через перевищення виробничих можливостей, повідомивши, про 16-місячну паузу. Та повернення відбулось за 14 місяців і європейські дилери марки знову приймають замовлення.

Хоча автовиробник припиняв приймати замовлення, виробництво електромобілів тривало протягом 2021 року, що дозволило Volkswagen знову відкрити книги замовлень у Німеччині. Поступово відбудеться повернення e-Up! і на інші європейські ринки.

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e-Up! доступний ексклюзивно в комплектації Style Plus зі стандартним обладнанням, включаючи 15-дюймові легкосплавні диски, кондиціонер Climatronic, шкіряне багатофункціональне кермо та систему підтримки смуги руху. Електродвигун продукує 82 к.с. потужності та 210 Нм крутного моменту. Батарея ємністю 32,2 кВт-год, яка підтримує швидку зарядку 40 кВт постійного струму, забезпечує запас ходу у 260 км.

Роздрібна ціна e-Up! Style Plus у Німеччині становить 26 895 євро. З врахуванням державної компенсації ціна складає 17 325 євро. Це робить його найдоступнішим електромобілем в асортименті Volkswagen, хоча він дорожчий за конкурентів. Електричний Fiat 500 коштує від 23 560 євро, без урахування субсидії, smart EQ fortwo – від 21 940 євро, а Dacia Spring – від 20 490 євро. Є ще “копійчаний” Citroen Ami та його німецька версія від Opel, однак їх зараховують до класу електричних квадроциклів з кабіною.

Volkswagen вивів e-Up! на ринок у 2013 році й відтоді продав понад 80 тисяч таких електрокарів. У 2016 році хетчбеку провели модернізацію, а у 2019-му – ще одну, з технічними оновленнями. Зокрема, модель ‘19 року отримала більший акумулятор, з яким збільшився запас ходу зі 160 до 260 кілометрів та зменшився час, потрібний на заряджання. Ця модель є актуальною й сьогодні.

Очікується, що Volkswagen протримає e-Up! на конвеєрі ще кілька років, після чого замінить його новинкою із серії ID. За непідтвердженими даними, заміною для e-Up! стане ID2 на основі концепту ID Life, а його дебют відбудеться у 2025 році.

Фото: Volkswagen e-Up! 2019 / Volkswagen